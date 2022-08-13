Агентство Bloomberg заявило, что Турция расколола западный фронт в вопросе антироссийских санкций, проигнорировав призывы ввести ограничения против России. Об этом свидетельствует тот факт, что турецкий экспорт в Россию находится на самом высоком уровне с 2014 года и испытывает «бум».
В качестве доказательства своего вывода издание приводит слова турецкого министра транспорта и инфраструктуры Адиля Караисмаилоглу, сообщившего, что рост торговли автомобилями с Россией увеличился на 58%.
Анкара вместо введения ограничений против России и помощи в изоляции страны решила взять нейтралитет и поддерживать с Москвой торговые отношения в рамках «новой экономической модели». Это, пишет агентство, «расстроило» партнёров Турции по блоку НАТО в США и Европе.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия на пять лет введёт пошлины на поставки коррозионностойкой стали из России и Турции. Решение о вводе санкций было принято после завершения антидемпингового расследования, которое Еврокомиссия инициировала в июне 2021 года.