Bloomberg: Турция расколола Запад в вопросе санкций против России

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Агентство Bloomberg заявило, что Турция расколола западный фронт в вопросе антироссийских санкций, проигнорировав призывы ввести ограничения против России. Об этом свидетельствует тот факт, что турецкий экспорт в Россию находится на самом высоком уровне с 2014 года и испытывает «бум».

В качестве доказательства своего вывода издание приводит слова турецкого министра транспорта и инфраструктуры Адиля Караисмаилоглу, сообщившего, что рост торговли автомобилями с Россией увеличился на 58%.

Анкара вместо введения ограничений против России и помощи в изоляции страны решила взять нейтралитет и поддерживать с Москвой торговые отношения в рамках «новой экономической модели». Это, пишет агентство, «расстроило» партнёров Турции по блоку НАТО в США и Европе.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия на пять лет введёт пошлины на поставки коррозионностойкой стали из России и Турции. Решение о вводе санкций было принято после завершения антидемпингового расследования, которое Еврокомиссия инициировала в июне 2021 года.