Bloomberg: супертанкер доставил в Европу нефть из США впервые за шесть лет

Супертанкер доставил сырую нефть из США в Европу впервые более чем за шесть лет, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что это происходит на фоне того, что европейские страны всё больше полагаются на американские энергоносители, чтобы компенсировать перебои в поставках из-за военной операции России на Украине.

По информации агентства, в середине апреля судно Solana с 2 млн баррелей сырой американской нефти на борту прибыло в испанский порт Бильбао, после чего отправилось в немецкий Вильгельмсхафен и голландский Роттердам. Указывается, что нефть на Solana была перегружена в Мексиканском заливе с небольших судов.

Bloomberg отмечает, что исторически сложилось так, что подавляющее большинство поставок американской сырой нефти в Европу осуществлялось на небольших судах, которые могут перевозить от 600 тысяч до одного миллиона баррелей, а не с помощью супертанкеров, которые используются на более длинных маршрутах, например между США и азиатскими странами.

Ранее помощник американского президента Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты намерены отлучить европейские страны от российских газа и нефти. По его словам, Вашингтон прилагает сверхусилия для того, чтобы сократить зависимость европейских государств от энергетических ресурсов из РФ.