Bloomberg: США призвали ЕС ввести санкции против Китая по примеру с Россией Bloomberg: США уговаривают Евросоюз ввести санкции против Китая по российскому сценарию

Фото: Han Xiaozhen/XinHua/Global Look Press

Соединённые Штаты предпринимают попытки уговорить государства — члены Европейского союза ввести штрафные ограничения против Китая по аналогии с Россией, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на публикацию Bloomberg. Как отмечается, американские чиновники из администрации президента США Джо Байдена призвали своих европейских коллег извлечь уроки из торговых санкций, введённых в отношении Москвы, и использовать их против Пекина.

Как пишет издание, разговоры о вводе экспортных ограничений протий Китайской Народной Республики уже начались, а главные направления санкций могут быть затронуты на заседании Совета по торговле и технологиям в начале декабря.

Союзники сотрудничали в ограничении экспорта в Москву с тех пор, как президент Владимир Путин начал спецоперацию на Украине, и администрация Байдена изучает возможность использования того же обмена информацией и координации для усиления собственных двусторонних ограничений на экспорт в Китай, — утверждается в публикации.

При этом, как подчёркивается в статье, существует вероятность, что экспортный контроль ограничит отправку товаров, которые Китай может использовать для укрепления своего военного потенциала, однако страны Евросоюза пока ещё не приняли окончательного решения.

Профессор Стив Цанг из Института изучения Китая при Школе востоковедения и африканистики Лондонского университета ранее предсказал, что если западные государства решат ввести санкции против Китая в случае его нападения на Тайвань, экономические ограничения приведут к дефициту поставок, а полки магазинов опустеют. Кроме того, остановится производство на автомобильных заводах, так как они не смогут получать комплектующие.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что если острову будет угрожать силой Китай или на территорию совершат нападение, власти надеются, что международное сообщество введет санкции, как это было в ситуации с Россией.