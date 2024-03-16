Bloomberg: Россия обошла Запад в «атомной игре» Bloomberg: Россия бьет рекорды по экспорту ядерного топлива, несмотря на санкции

Фото: Rosatom/Global Look Press

Российская корпорация «Росатом» продолжает сотрудничество с французской госкомпанией Framatome SA для производства топлива для реакторов, обеспечивающих электроэнергией 100 млн жителей Восточной Европы, пишет Bloomberg. Отмечается, что Болгария, Чехия, Венгрия и Словакия по-прежнему используют российские технологии. Как считают авторы статьи, несмотря на санкции, Москва обыграла Запад и в 2023 году будет зафиксирован рекордный импорт российского топлива для европейских реакторов.

Гамбит показывает, что влияние Кремля на ядерных рынках не ослабевает спустя два года после вторжения на Украину, а новые данные свидетельствуют о рекордной торговле в 2023 году. Даже когда президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обмениваются военными угрозами, инженеры обеих стран совместно строят планы на будущее своих атомных отраслей, — сказано в публикации.

Отмечается, что Германия закрыла свою последнюю атомную электростанцию ​​в 2023 году, но продолжает производить топливо для других стран. Завод находится в Лингене, где более 10 тысяч жителей уже выразили свое несогласие с этими планами. В ФРГ считают, что сотрудничество с российской компанией может «открыть дверь для шпионов или потенциального саботажа». Тем не менее, если в 2020 году Россия экспортировала топливо для АЭС на $1,37 млрд, в 2023 году этот показатель достиг отметки в $2,66 млрд.

Ранее министр энергетики Великобритании Клэр Кутиньо заявила, что королевство планирует начать производство низкообогащенного уранового топлива, чтобы составить России конкуренцию на мировых рынках. По ее словам, Лондон выделит на эти цели $380 млн.