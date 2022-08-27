Bloomberg: Россия может себе позволить отключить газ в ЕС на год

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Агентство Bloomberg со ссылкой на крупнейшую в Европе консалтинговую компанию Capital Economics сообщает, что Россия может прекратить весь экспорт газа в Европу более чем на один год без всяких негативных последствий для своей экономики. Рост цен на газ в Европе означает, что Россия может зарабатывать до $20 млрд в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов.

По мнению экономистов компании, пока цены на нефть и объемы экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита счета текущих операций России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении основного рынка поставок газа.

«Перекроет ли Россия краны полностью или нет, будет политическим решением, и продолжительность любого отключения будет зависеть от размера компенсации доходов от продажи нефти», — приводит агентство мнение экспертов.

Европейские лидеры уже успели обвинить Россию в использовании ее огромных энергетических ресурсов в качестве оружия, что категорически отрицает Кремль. Однако продолжающиеся проблемы с ключевым трубопроводом сократили поставки и привели к резкому росту цен на топливо, заключает издание.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжают искать пути укрепления энергетической безопасности стран Европы на фоне сокращения поставок природного газа из России. На данном направлении предстоит «дополнительная работа», отметила она.