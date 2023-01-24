Bloomberg рассказал, когда ФРГ разрешит Польше отправить Киеву «Леопарды» Bloomberg: Берлин может разрешить Варшаве отправить Украине танки Leopard в среду

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global look Press

Власти Германии могут дать Польше зеленый свет на отправку танков Leopard уже в среду, 25 января, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. 24 января Польша официально обратилась к руководству ФРГ с просьбой разрешить поставлять Украине танки, на что германские власти заявили, что ответят на запрос по мере возможности.

Ожидается, что уже в среду Германия разрешит Польше реэкспорт своих танков Leopard на Украину, — говорится в сообщении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Германия пока не приняла решение о поставках танков Украине напрямую либо же через третьи страны. Он призвал не зацикливаться на «Леопардах» и пояснил, что ФРГ и так предоставила серьезную линию вооружения разных систем.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, с ноября занимающий пост замглавы МИД страны, ранее оскорбил депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт назвав политика «отвратительной ведьмой» из-за того, что та призывала отказаться от поставок немецких танков Киеву.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что танки немецкого производства Leopard, модернизированные Т-72 и «какой-то английский неликвид» для Украины в любом случае станет металлолом и не спасет «распадающуюся на части искусственную страну».