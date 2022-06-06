Bloomberg: Путин заставил Запад обходить свои же санкции

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заставил коллективный Запад идти в обход своих же энергетических санкций, сообщает Bloomberg. Несмотря на жесткие антироссийские рестрикции, Евросоюзу приходится идти на компромиссы из-за роста цен на топливо и высокой инфляции, отмечает агентство.

Несмотря на то что Европейский союз выдвигает самые жесткие ограничения против России, количество компромиссов растет, начиная от уступок насчет поставок нефти по трубопроводу и заканчивая исключением патриарха Кирилла из санкционного списка, — говорится в публикации.

Отмечается, что от давления ЕС и экономической войны многие западные страны «устали от санкций». Кроме того, по оценкам Bloomberg Economics, доходы России от нефти и газа в этом году составят около $285 млрд, что позволит компенсировать $300 млрд замороженных активов РФ.

Также агентство отмечает, что полное эмбарго на российскую нефть может на 4% снизить ВВП еврозоны, что приведет к распространению невыгодной Западу риторики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сравнивает энергетические санкции с «экономической ядерной бомбой».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что шестой пакет антироссийских санкций приведет к «пожару мировой революции» в мировой экономике. По его мнению, все принятые меры способны обернуться и против самой Европы.

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен считает, что санкции Запада против России не работают. Он подчеркнул, что несмотря на сокращение нефтяных поставок РФ в Европу, российская сторона продает часть сырья другим странам по завышенным ценам.