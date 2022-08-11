Bloomberg: промышленность Европы под ударом из-за дефицита российского газа

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Промышленность Европы оказалась под ударом из-за дефицита российского газа, который вызвал энергетический кризис, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на публикацию Bloomberg. Экономические трудности прежде всего настигли автомобильную промышленность, а также заводы по производству автозапчастей, сообщили в издании.

Финансовые аналитики Volkswagen ожидают снижение прибыли в этом году, так как их клиенты не готовы покупать автомобили или продлевать договор аренды из-за опасений роста цен на энергоносители. Немецкая компания Continental объявила, что ее ждут дополнительные расходы на сырье и энергию в размере €3,5 млрд. Bloomberg сообщает, что крупный автопроизводитель BMW может не покрыть расходы из-за снижения спроса и подорожания электроэнергии.

Компании уже готовятся к суровой зиме из-за усугубляющегося энергетического кризиса в регионе. Цены на электроэнергию в последние недели побили рекорды, поскольку Россия ограничивает поставки газа в Европу, — сказано в публикации. — Германия уже заявила, что будет отдавать приоритет поставкам газа в частные дома, а не на заводы, когда станет холоднее, — говорится в статье.

Накануне обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что Россия под санкциями одержала победу на нефтяном рынке. Он отметил, что такое утверждение легко доказать, «каким бы индикатором вы ни пользовались». По его словам, европейские правительства всё ещё заявляют о решимости отказаться от российской энергии, однако такая позиция повлечет за собой неприятности для их экономики.