Bloomberg перечислил риски для Европы из-за потери российского газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существует пять факторов риска, от которых зависит, сможет ли Европа пережить зиму без российского газа, сообщает Bloomberg. Так, по данным агентства, для европейских стран настоящим испытанием станут аномальные холода, нехватка сжиженного природного газа (СПГ) и перебои в работе энергообъектов.

Европейские правительства разрабатывают решительные меры, чтобы сократить спрос на энергию и пережить зиму без природного газа из России. Это будет огромным испытанием <...> Вот более пристальный взгляд на пять факторов, от которых зависит, сможет ли Европа справиться с предстоящими холодными месяцами, — говорится в сообщении.

Как утверждает Bloomberg, первый фактор заключается в том, что у европейских стран нет страховки от таких неожиданностей, как аномальные холода. Вторым риском выступает отсутствие гарантий, что потребности в электричестве закроют атомные станции, потому что на них сильно повлияла летняя жара и засуха в Европе. Третий фактор кроется в нехватке сжиженного природного газа (СПГ), весь объем которого может приобрести Китай. Четвертым риском для европейских стран являются незапланированные отключения на крупных энергообъектах в результате ЧП, например, пожаров. И самым непредсказуемым стал погодный фактор. Например, если Европа в конечном итоге столкнется с чем-то похожим на 2012 год, когда была самая холодная зима за последние 10 лет, тогда спрос на газ будет примерно на 20 миллиардов кубометров, или на 5% от обычного годового потребления, выше текущих предположений, заключает Bloomberg.

Ранее Ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Europe, GIE) сообщила, что уровень запасов газа в единственном хранилище Латвии катастрофически низкий, поэтому о выполнении плана Еврокомиссии говорить не приходится. Ранее «Газпром» возобновил в республику поставки газа, но на минимальном уровне. Максимальные суточные поставки, по последним данным, достигают всего лишь 1,1 млн кубометров.