Bloomberg: отношения Макрона и Шольца разваливаются из-за Украины

Фото: Paul Chiasson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц, Эммануэль Макрон

Отношения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца рушатся из-за вопросов, касающихся ключевых направлений политики на фоне конфликта на Украине, передает Bloomberg. По данным агентства, оборонный проект стоимостью €100 млрд также находится под угрозой.

Обе страны находятся в ссоре по ключевым направлениям политики, поскольку на границах Европы бушуют военные действия. Раскол произошел по поводу того, как члены Европейского союза могут защитить свои экономики в разгар энергетического кризиса, — говорится в публикации.

Обозреватели отмечают, что у сторон существуют разногласия при обуждении вопросов ядерной энергетики, улучшения энергетической инфраструктуры Евросоюза и санкционной политики.

Ранее читатели газеты Die Welt высмеяли встречу Европейского политического сообщества в Праге, названную СМИ «мегасаммитом против Путина», окрестив ее «бунтом гномов». По мнению комментаторов, подобные мероприятия не имеют ничего общего с реальностью, в которой конфликт с Россией Европе невыгоден.