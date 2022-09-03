Bloomberg: остановка «Северного потока» вызвала панику в Британии Bloomberg: решение Путина остановить «Северный поток» вызвало панику в Британии

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Российский президент Владимир Путин своим решением остановить газопровод «Северный поток» на неопределенный срок вызвал настоящую панику в Великобритании, сообщает Bloomberg. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт рассказала агентству, что глава России напрямую причастен к закрытию трубопровода, и добавила, что Путин «очень хорошо играет в экономическую войну». По словам Найт, в этих условиях неудивительно, что «Британия вместе в Европой паникуют».

На самом деле Путин очень хорошо играет в экономическую войну. Он очень хорошо играет в психологическую войну. Мы, как страна, паникуем — Европа тоже паникует, и это неудивительно, — заявила Найт.

Она при этом назвала решение установить потолок цен на российскую нефть странами G7 ожидаемым и отметила, что Европа совершила большую ошибку, когда доверила поставки энергоресурсов «полувраждебным» странам.

В Британии около 60% заводов могут закрыться из-за резкого увеличения стоимости электроэнергии в стране, написало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные опроса MakeUK. Отмечается, что больше половины предприятий столкнулись со 100-процентным увеличением счетов за электричество. Автор материала добавляет, что владельцы заводов окажутся перед сложным выбором: закрывать производство или сокращать людей. В настоящее время 13% заводов в Соединенном Королевстве сократили часы работы, а 7% остановили производство на длительный период.