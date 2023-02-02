Нидерланды и Германия могут объединить свои сухопутные силы в ближайшее время, сообщило агентство Вloomberg. В вооруженные силы ФРГ уже интегрированы две из трех боевых бригад нидерландских сухопутных войск, решение об интеграции третьей бригады еще не принято.
Объединение последней оставшейся бригады численностью 3000 солдат может произойти уже в апреле, но правительство Нидерландов еще не приняло окончательного решения [на этот счет], - пояснил пресс-секретарь Королевской армии Нидерландов майор Марк ван де Бек.