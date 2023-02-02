Нидерланды и Германия могут объединить свои сухопутные силы в ближайшее время, сообщило агентство Вloomberg. В вооруженные силы ФРГ уже интегрированы две из трех боевых бригад нидерландских сухопутных войск, решение об интеграции третьей бригады еще не принято.