Bloomberg: несколько стран ЕС поддержали смягчение ограничений для туристов

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Несколько стран Евросоюза выступили за смягчение правил въезда для граждан государств, не входящих в сообщество.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники. О каких именно странах идёт речь, не уточняется, однако агентство отмечает, что это государства с развитой туристической сферой. На фоне начала кампаний по вакцинации от коронавируса представители ряда стран предлагают смягчить ограничения на въезд ради восстановления экономики.

Эти государства предлагают перейти к системе, в рамках которой туристы смогут путешествовать, получив прививку от COVID-19. Альтернативный вариант — предъявление документа с отрицательным результатом теста на коронавирус. Этот вопрос политические лидеры Европейского союза могут обсудить на саммите в конце марта.

В марте 2020 года ЕС закрыл въезд для граждан многих стран мира из-за распространения коронавируса. В июле Евросоюз начал ослаблять ограничения, однако сейчас в «белый» список входят лишь семь стран, граждане которых могут въехать в ЕС.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕК 17 марта планирует представить первый проект паспортов вакцинации от коронавируса в Европейском союзе, передавал NEWS.ru. При этом документ получит название «зелёный электронный пропуск».