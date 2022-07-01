Bloomberg назвал сумму российских активов, замороженных в Евросоюзе Bloomberg: в ЕС заморозили около €14 млрд активов лиц, попавших под антироссийские санкции

Фото: european_parliament/flickr.com

Страны ЕС заморозили около €14 млрд активов, принадлежащих лицам, попавшим под антироссийские санкции, передает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По их данным, Евросоюз и его союзники ищут новые возможности обнаружения активов попавших под санкции лиц и способы справиться с расходами на управление замороженными активами.

Государства — члены [Евросоюза] уже заморозили около €14 млрд ($14,6 млрд) активов, принадлежащих попавшим под санкции лицам, — сказано в сообщении.

О заморозке российских активов ранее заявляли власти нескольких европейских стран. В частности, Франция заморозила активы ЦБ РФ на общую сумму €22 млрд, также в стране были заморожены средства физических лиц из России на сумму €150 млрд. Власти Чехии заморозили имущество российских бизнесменов на сотни миллионов крон. Италия заморозила активы российских олигархов, включённых в санкционный список ЕС, на сумму более €800 млн, а Евросоюз в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд. С начала проведения военной операции на Украине российские предприниматели потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на территории ЕС.