Bloomberg назвал размер помощи, которую ЕС может направить Украине Bloomberg: Евросоюз может направить на восстановление Украины более €500 млрд

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Евросоюз может направить на восстановление Украины более €500 млрд, передает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, блок из 27 членов, признавших Киев кандидатом, передаст основную часть финансовой поддержки.

Чиновники Европейского союза заявили, что блок из 27 членов, который в прошлом месяце официально признал Украину кандидатом, предоставит основную часть общей финансовой помощи, объем которой может превысить €500 миллиардов (€523 млрд), — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что Киев должен к 4-5 июля предоставить план восстановления страны, согласно которому сможет мобилизовать «сотни миллиардов евро», несмотря на то, что Украина находится в состоянии конфликта. По словам собеседников агентства, документ объемом около 2000 страниц будет презентован на конференции в швейцарском городе Лугано. Предполагается, что в нем представят широкий список проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также диверсификацию энергетических ресурсов.

Европейская комиссия в настоящее время изучает варианты финансирования. Предполагается, что они будут представлены в виде грантов и кредитов, а также как совместное заимствование на рынках, аналогичное механизму сбора средств для фонда ЕС по борьбе с коронавирусом.

Ранее стало известно, что Пентагон поставит Украине оружие на $820 млн. В пакет помощи войдут два передвижных ЗРК NASAMS, а также четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.