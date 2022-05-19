Bloomberg назвал политиков, не дающих прекратить кризис на Украине Bloomberg: Джонсон, Трасс и Уоллес мешают урегулированию конфликта на Украине

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Представители правящей Консервативной партии Великобритании, включая премьер-министра Бориса Джонсона, главу МИД Лиз Трасс и министра обороны Бена Уоллеса, не способствуют урегулированию украинского кризиса, а напротив, мешают дипломатическому разрешению конфликта, пишет колумнист Bloomberg Панкаж Мишра. По мнению автора публикации, с помощью ситуации вокруг Украины они пытаются заработать дополнительные очки для своей политической карьеры и не заинтересованы в скорейшем завершении боевых действий.

Почти незаметно для всего мира путь к прекращению огня осложняется некоторыми воюющими сторонами на расстоянии: тремя высокопоставленными членами правительства Соединенного Королевства, — говорится в статье.

Журналист напомнил, что репутация Джонсона заметно пострадала после скандала вокруг его вечеринок на Даунинг-стрит во время всеобщего локдауна. При этом Трасс и Уоллеса журналисты сравнили с футбольными болельщиками, кричащими с трибун и мало напоминающими министров серьезной страны. По их мнению, даже после ухода Джонсона с поста премьера, воинственная риторика, поддерживаемая главами Минобороны и МИД Британии, только усилится.

В заключении Мишра призвали Киев «быть начеку» с такими «британскими друзьями», добавив, что вооружение Украины Западом в лучшем случае обеспечит ей хорошую позицию на переговорах с Россией, но не победу или возвращение Крыма.

Уоллес в конце апреля заявил, что Россию необходимо «вытеснить» с территории «всей Украины», включая Крым. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин, «провалив все свои цели, может попытаться окопаться» на Украине.

Тем временем Лиз Трасс предложила создать глобальный оборонный союз НАТО, который позволит контролировать ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. Министр также поддержала инициативу Финляндии и Швеции вступить в Альянс и заявила, что западные страны продолжат оказывать военную помощь Украине.