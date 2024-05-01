Bloomberg: конфликт на Украине достиг отчаянного момента

Фото: МО Украины

Следующие несколько месяцев для Украины будут весьма мрачными, несмотря на оперативные поставки артиллерийских снарядов со стороны США, говорится в статье Bloomberg. Авторы материала утверждают, что Киев испытывает серьезную нехватку военных, а необходимые средства ПВО находятся в дефиците. В статье также отмечается, что конфликт на Украине достиг «отчаянного момента», так как российские вооруженные силы превосходят армию республики в несколько раз.

Военные действия на Украине достигли решающего, отчаянного момента. <...> США в спешке поставляют боеприпасы, но, тем не менее, соотношение сил будет два к одному или даже три к одному не в пользу Украины, — следует из текста.

Ранее украинское издание «Страна.ua» писало, что прорыв российских войск у Очеретино грозит Вооруженным силам Украины тотальным окружением в Донецкой Народной Республике. По его данным, у армии России есть шанс зайти в тыл украинской армии за линии укреплений и через них взять противника в котел.

Британский эксперт Александр Меркурис в марте заявлял, что положение украинской армии на фронте становится отчаянным. Он отметил, что ВСУ бросили лучшие силы на линию соприкосновения, в том числе западное вооружение, которое ликвидируют российские бойцы. Меркурис добавил, что авиация ВС РФ в день совершает порядка 100 боевых вылетов для бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины.