Украина пожаловалась Западу, что скоро ей будет нечем стрелять Bloomberg: Киев сообщил Западу о критической нехватке боеприпасов

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Украина сообщила Западу о том, что вооруженные силы страны испытывают критическую нехватку артиллерийских снарядов, пишет агентство Bloomberg после ознакомления с письмом украинского министра обороны Рустема Умерова. В послании союзникам глава оборонного ведомства призывает приложить больше усилий для поставки ВСУ миллиона снарядов.

Согласно информации, содержащейся в письме, в настоящее время украинские войска не могут выпускать более двух тысяч снарядов в день на линии фронта, протяженность которого составляет 1,5 тысячи км. По данным агентства, Россия при этом использует ежедневно в три раза больше снарядов.

Обычно выигрывает та сторона, у которой больше боеприпасов, — написал в этой связи министр обороны Украины.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон сообщил, что Евросоюз обязался передать Украине один миллион снарядов к весне текущего года. Он выразил уверенность, что после этого в Европе будет произведено дополнительно еще до полутора миллионов боеприпасов.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в свою очередь заявлял, что критический момент на Украине без военной помощи наступит через шесть месяцев. По словам политолога, сейчас в целом ситуация на фронте меняется в худшую для Киева сторону.