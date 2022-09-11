Bloomberg: из-за Трасс Британия рискует оказаться посмешищем

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Великобритания рискует оказаться посмешищем из-за того, что новый британский премьер-министр Лиз Трасс может не справиться с кризисами, которые переживает страна, считает обозреватель Bloomberg Макс Хастингс. По его мнению, политик показала свою завышенную самооценку, а также непрофессиональность на посту министра иностранных дел.

Сегодня восхождение Лиз Трасс на Даунинг-стрит на фоне почти обрушившегося фунта стерлингов и перспективы промышленной и социальной зимы недовольства представляет собой исторический момент. Британии грозит серьезная опасность стать не просто униженной, а, что еще хуже, посмешищем, — пишет Хастингс.

6 сентября Лиз Трасс вступила в должность премьера Великобритании, пообещав соотечественникам добиться роста экономики и справиться с последствиями энергетического кризиса, в котором «виновата» Россия. Она также пообещала заняться развитием инфраструктуры, созданием новых рабочих мест и добиться роста инвестиций.

Сообщалось, что назначением нового премьера довольны не все британцы: 67% опрошенных не надеются, что новое правительство в силах предотвратить падение уровня жизни.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал Трасс в первую очередь определиться с позицией в отношении ближайших соседей, включая французского лидера Эммануэля Макрона. По мнению российского министра, это важнее, чем окончательная формулировка заведомо негативной позиции Трасс по отношению к России.