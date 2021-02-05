Bloomberg: Германия неизбежно откажется от «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Новое правительство Германии будет вынуждено отказаться от «Северного потока — 2». А нынешнему канцлеру Ангеле Меркель скоро предстоит «неприятный разговор» с американским президентом Джо Байденом.

Такое мнение выразили аналитики агентства Bloomberg. Сейчас Берлин и Вашингтон имеют некоторые разногласия по вопросу строящейся магистрали, напомнил журналист издания. США рассматривают газопровод как геополитическую инициативу.

Поэтому напряжённость между США и Германией, номинально являющейся ближайшей союзницей Америки, продолжает нарастать, — напомнил автор статьи.

Он уверен, что Меркель держится за «Северный поток — 2», который приведёт в страну дешёвый российский газ, избавив её от угля и атомной энергии, только потому, что пытается сохранить хрупкий мир в своей коалиции с социал-демократами.

Также газовый проект даёт канцлеру козырь на переговорах с Байденом. Но она отдаёт себе отчёт в том, что в сентябре в её стране сменится правительство и она сама уйдёт на пенсию.

В Германии пройдут федеральные выборы, и ожидается, что ХДС останется у власти, но на сей раз в партнерстве с «зелёными». А они выступают резко против проекта. И тогда проекту придёт конец, в нём «никогда не будет ничего, кроме воздуха», пишет издание.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон согласился с позицией немецкого канцлера Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2», отметившей важность газопровода для Германии, которая переходит с угля и атомной энергии на возобновляемые источники. Как писал NEWS.ru, Макрон отметил, что приоритет в Европе — обеспечить энергетический переход в соответствии с обязательствами по сокращению выбросов CO2.