Российское золото может попасть под санкции Евросоюза Bloomberg: Евросоюз работает над новыми санкциями против российского золота

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Евросоюз разрабатывает новые санкционные меры в отношении российского золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Агентство также приводит недавнее заявление британской стороны о том, что запрет драгметалла из РФ окажет «огромное влияние» на способность Москвы финансировать свою армию.

Европейский союз работает над новыми санкциями, направленными против российского золота, — говорится в сообщении агентства.

Сообщается, что новый пакет ограничений ЕС также будет включать в себя корректировки ранее утвержденных запретов на транзит подсанкционных товаров в Калининград.

Накануне США объявили о запрете ввоза в страну золота из России. Отмечается, что данное решение не касается российского золота, которое находилось за пределами Соединенных Штатов до того момента, как постановление вступило в силу. Ранее аналогичные меры приняли Великобритания, Канада и Япония.