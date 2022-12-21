Bloomberg: Евросоюз изучит заявку Косово на членство

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Евросоюз изучит заявку самопровозглашенной республики Косово на вступление в Блок в начале следующего года, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Это произойдет, как только в январе Швеции будет передано председательство.

Заявку необходимо будет тщательно обдумать, поскольку это деликатный вопрос для многих государств-членов, — приводит издание слова источника, знакомого c вопросом.

Ранее миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности на закрытом контрольно-пропускном пункте Ярине на въезде в Косово и Метохию со стороны города Рашки на фоне митинга с участием сербов. По информации портала, к КПП подъехали несколько джипов Hummer с британскими солдатами. Помимо этого, военные Альянса натянули колючую проволоку и поставили баррикады.

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что Россия причастна к эскалации конфликта между его республикой и Сербией. Он считает, что действия Москвы связаны с «неудачами» в рамках специальной военной операции на Украине. Курти выразил обеспокоенность, что ситуация может сложиться в пользу российского президента Владимира Путина. Премьер также уточнил, что РФ и Сербия в прошлом году провели 104 совместных военных учения.