Bloomberg: Евросоюз хочет ввести потолок цен на газ вместе с Британией Bloomberg: Евросоюз хочет ввести потолок цен на газ вместе с Великобританией и Швейцарией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Накануне встречи министров энергетики ЕС Еврокомиссия выпустила рекомендации, по которым для работы механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии необходимо участие Великобритании и Швейцарии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Встреча министров запланирована на 25 октября.

Предполагается, что на мероприятии обсудят введение новых мер в ответ на энергетический кризис, в том числе для снижения цен. Главы государств призвали министров оперативно вынести решения по созданию временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии, внедрению дополнительного ценового бенчмарка для газа, наилучшим образом отражающего ситуацию на рынке и созданию временного динамического ценового коридора для ограничения всплесков стоимости газа на рынке.

Исполнительный орган блока советует членам ЕС, что такое ограничение цен должно распространяться и на импортирующие электроэнергию страны, такие как Великобритания или Швейцария, для того, чтобы оно было эффективным, — сообщает агентство.

Также Евросоюз хочет установить более высокую цену для экспорта электроэнергии по сравнению с существующей на внутреннем рынке. В Еврокомиссии предлагают установить цену на газ для электроэнергии, эквивалентной принятой TTF цене в 100-120 евро за мегаватт-час. При этом уровень ограничений для разных стран Европы будет зависеть от ежедневно работающих на газе электростанций.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран Евросоюза поддержали идею об обязательных совместных закупках газа для сообщества. Европейские компании смогут создавать консорциум, отметила она. Кроме того, идея имеет «один обязательный элемент». Речь об агрегировании определенного объема газа для совместных закупок, пояснила фон дер Ляйен.

В свою очередь премьер-министр республики Виктор Орбан сообщил, что Венгрия на саммите Евросоюза в Брюсселе добилась освобождения от потолка цен на российский газ, если соответствующие предложения Еврокомиссии будут приняты. По его словам, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна может остаться без газа.