Bloomberg: Европа начала тратить газ, купленный на зиму Bloomberg: сокращение поставок российского газа вынудило ЕС тратить запасы на зиму

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Европа начала тратить запасы газа, которые предназначались для потребления в пик будущего зимнего сезона. К этому европейцев вынудила Россия, сократившая поставки природного газа, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что уменьшение поставляемых объемов голубого топлива затронуло Францию, Италию, Австрию и Германию.

«Газпром» снизил поставки после того, как из-за санкций возникли проблемы с возвратом в Европу турбин Siemens, которые ремонтировались в Канаде. Сейчас запасы в подземных газовых хранилищах Европы уменьшились впервые с середины апреля. Сокращение оказалось минимальным — на один процентный пункт, но в летний период, как правило, газ только закачивают.

Компания Wood Mackenzie Ltd. сделала пессимистический прогноз, согласно которому, если «Северный поток» полностью остановится, Европа к началу отопительного сезона не достигнет нужного уровня запасов газа, и они закончатся уже к январю.

Ранее стало известно, что из-за проблем с ремонтом газовых турбин может прекратиться работа «Северного потока», что обернется катастрофой для Германии, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Он уточнил, что руководству Siemens необходимо задать вопрос, почему газовые агрегаты нужно ремонтировать именно в Канаде.