Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза, пишет Bloomberg со ссылкой на данные источников, знакомых с этим вопросом. Лидеры блока намерены обсудить этот вопрос в Брюсселе 23-24 июня, решение о предоставлении статуса должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами.
Исполнительная власть ЕС одобрила [статус] с условиями, которые Киев должен будет выполнить в будущем. Среди них — верховенство права и справедливости, а также борьба с коррупцией, — сказано в сообщении.