Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза, пишет Bloomberg со ссылкой на данные источников, знакомых с этим вопросом. Лидеры блока намерены обсудить этот вопрос в Брюсселе 23-24 июня, решение о предоставлении статуса должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами.