Bloomberg: ЕС закупился слишком большим количеством газа

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Опасаясь возможного дефицита газа зимой, страны ЕС закупили чрезмерное количество голубого топлива, что привело к переполнению хранилищ и снижению цен на газ, сообщает Bloomberg. Аналитики агентства прогнозируют «ужасные энергетические перспективы» для Европы ввиду сокращения поставок российского газа до 40%, а также резкого роста цен, которые в десять раз опережают свои исторические показатели.

В статье указано, что высокие затраты на энергию станут причиной сокращения доходов потребителей. Из-за этого правительствам многих европейских стран пришлось вмешаться в рыночные процессы, чтобы оказать поддержку предприятиям и поставщикам электроэнергии.

По мнению аналитиков Bloomberg, текущая модель спроса, предложенная Международным валютным фондом, демонстрирует стабильность ценовых показателей в размере €200 мегаватт в час. Это, как сообщает агентство, негативно скажется на промышленном производстве стран ЕС.

Эксперты посчитали, что у европейских политиков есть возможность сократить цены с текущих €200 за мегаватт в час до €100. Таким образом европейские лидеры пытаются улучшить ликвидность рынка для снижения неопределенности на энергорынке. Подобное сокращение цен позволило бы Евросоюзу избежать рецессии в экономике и снизить инфляцию.

Ранее в Федеральном сетевом агентстве Германии сообщили, что ФРГ полностью заполнила свои газохранилища. При этом в агентстве назвали ситуацию с газоснабжением напряженной.