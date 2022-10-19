Европейский союз намерен ввести санкции против трех иранских генералов и предприятия Shahed Aviation Industries, производящее беспилотники. Иран поставляет эти летательные аппараты в Россию, которая использует их на Украине, пишет Bloomberg. Отмечается, что генералы занимают руководящие должности на высоком уровне и являются участниками иранской программы, в рамках которой осуществляется сотрудничество с Россией.