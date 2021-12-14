Bloomberg: ЕС намерен отказаться от долгосрочных контрактов на газ с РФ

Евросоюз планирует отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией к 2049 году. Это станет одним из этапов стратегии декарбонизации и «зелёного перехода». Отмечается, что соответствующий законопроект опубликуют 15 декабря. После этого, его ещё обсудят на саммите руководства ЕС в Брюсселе, пишет Bloomberg. Это решение противоречит видению России, которая предлагает долгосрочные контракты в качестве решения проблемы ЕС с обеспечением газом.

Еврокомиссия хочет препятствовать продлению таких контрактов после 2049 года в связи с радикальным пересмотром своего энергетического рынка, пишет издание. Кроме того, будет предложен комплекс мер по обеспечению надежности снабжения на фоне предстоящего зимой роста цен и острого дефицита в области энергетики. Новые меры предполагают стратегический подход к хранению газа, например, предварительное заполнение резервов в начале отопительного сезона.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что газ, который «Газпром» поставляет в Европу по долгосрочным контрактам, обходится странам Евросоюза в четыре раза дешевле, чем приобретенный на спотовом рынке. По словам главы государства, Россия заинтересована в долгосрочных контрактах. При этом в 2021 году оказалось, что поставлять газ было выгоднее в Азию и Латинскую Америку, а не Европу, что и стало одной из причин кризиса, отметил Путин.

Как ранее писал Bloomberg со ссылкой на должностных лиц, знакомых с энергетической политикой страны, Россия хочет, чтобы цены на природный газ в Европе в долгосрочной перспективе снизились примерно на 60%, так как длительный рост уничтожит спрос на поставки «Газпрома». Кроме того, снижение цен позволит «Газпрому» сохранить контроль над рынком даже на фоне перехода других стран на более экологичные источники энергии. Один из источников предположил, что цены должны снизиться до уровня $300–400 за тысячу кубометров. Другой привёл диапазон в $200–400, назвав его нижнюю границу менее допустимой, передаёт.