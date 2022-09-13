Bloomberg: ЕК не будет вводить потолок цен на российский газ

Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Введение потолка цен на российский газ было отложено после встречи министров финансов стран ЕС, которая прошла на прошлой неделе, сообщает Bloomberg. По данным агентства, представители Евросоюза будут настаивать на внесение изменений в экстренный энергетический план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленный на сокращение цен на энергоресурсы из РФ.

План ЕК содержит шаг к обязательному сокращению потребления газа. Он направлен на снижение общего и пикового расходования российских энергоресурсов. «Пиковые» ограничения будут действовать от трех до четырех часов в день и, предположительно, в часы минимумов энергию будут вырабатывать солнечные и ветряные электростанции.

Кроме того, временный чрезвычайный налог на прибыль энергокомпаний ЕС должен задать минимальную ставку, которую смогут увеличивать члены союза. Базу налога будут рассчитывать из разницы доналоговой прибыли 2022 года и усредненной за 2019–2021 годы.

Ранее министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что ЕК озвучит предложения по общему ограничению цен на газ к сентябрю. По его словам, министры энергетики 15 стран ЕС поддержали этот вариант. Чинголани добавил, что вводить ограничение цен только на газ из РФ бессмысленно.

До этого заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что Россия может отказаться поставлять газ Евросоюзу в случае введения потолка цен на этот энергоресурс. По словам эксперта, если Европа будет придерживаться рыночных отношений с Россией, то сотрудничество продолжится, а в противном случае — прекратится.