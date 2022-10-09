Bloomberg: ЕК готовит закон о направлении Украине активов РФ

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Еврокомиссия готовит законопроект об аресте и направлении на восстановление Украины замороженных активов РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно нынешним правилам, попадающие под действие санкций российские активы заморожены и это делает их отчуждение или использование затруднительным. Законная возможность наложения ареста на эти активы позволит направить их на восстановление Украины.

По информации издания, ЕК собирается увеличить полномочия стран Евросоюза по аресту попадающих под санкции активов, расширив список преступлений, куда уже входят отмывание денег, коррупция, включив в него еще и нарушение санкций ЕС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил «поделить» замороженные российские активы на сумму €350 млрд между Украиной и Евросоюзом, а также направить их для нужд самой Польши. По словам политика, в рамках неформального саммита Евросоюза обсуждался вопрос о создании нового фонда.