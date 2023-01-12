Bloomberg: дроны ВСУ начали замерзать из-за морозов

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

На фоне наступивших морозов на Украине стали замерзать дроны и радиостанции ВСУ, заявляет Bloomberg. По информации издания, аппаратура военных теперь работает хуже. В материале говорится, что замерзшие батареи БПЛА и радиостанций приходится заряжать в два раза чаще. Кроме того, из-за плохой видимости у ВСУ возникают проблемы с использованием дронов для разведки и наведения артиллерии.

Авторы материала уточняет, что хорошо работающими беспилотниками обеспечивается точность. Однако возникающие из-за морозов проблемы мешают ее обеспечению и иногда заставляют «замолчать орудия вдоль фронта».

По словам военных аналитиков, что приводятся в статье, замерзшая почва позволяет использовать гусеничные и колесные машины. Это важный фактор, говорят они, но далеко не единственный из всех, что должны учитываться перед масштабным наступлением. Кроме того, передает агентство, на Украине сейчас слишком холодно, чтобы могли проводить дни вдали от укрытий. Подчеркивается, что именно таких действий требует наступление.

Бывший британский офицер пехоты Эд Арнольд заметил, что человеческий фактор важнее возможности передвигать транспорт в зимний период.

Ранее Bloomberg писал, что украинские власти оказались в тупике из-за боев на территории Артемовска и Соледара. Журналисты процитировали главу отдела стратегического моделирования украинского аналитического центра «Новая геополитика» Игоря Левченко, который сказал, что сложившаяся ситуация заставляет командование ВСУ использовать больше резервов на указанных направлениях.

Эксперт считает, что силам Украины в ближайшее время бои в Соледаре и Артемовске могут помешать провести наступление.