Bloomberg: дни Германии как промышленной сверхдержавы подходят к концу

Период промышленной мощи Германии может подходить к концу из-за конкуренции со стороны США, снижения интереса Китая к товарам ФРГ, а также энергетического кризиса на фоне прекращения поставок газа из России, пишет Bloomberg. По данным агенства, одной из причин происходящего можно считать и «политический паралич, охвативший Берлин».

Честно говоря, особой надежды нет. Я действительно не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию, — сказал Стефан Клеберт, гендиректор GEA Group AG, компании-поставщика производственного оборудования.

Авторы публикации указывают, что объем промышленного производства в стране, являющейся «крупнейшей экономикой Европы», продолжает снижаться с 2017 года. По данным агентства, такая тенденция ускоряется «по мере снижения конкурентоспособности».

Ранее в компании «Газпром» рассказали, что транзит российского газа в Европу через Украину достигает 42 млн кубометров в сутки. Во всех поставках задействована станция «Суджа». Она остается единственной транзитной веткой для прокачки российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Ранее поставки осуществлялись через «Северный поток», однако после терактов они были остановлены.