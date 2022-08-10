Британия приготовится к массовым отключениям электричества зимой Bloomberg: Британия приготовится к массовым отключениям электричества зимой

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Великобритания приготовилась к массовым отключениям электричества в промышленности и домохозяйствах зимой, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление правительственного Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Власти допускают, что в условиях холодной зимы и сокращения импорта электроэнергии из Норвегии и Франции стране придется принять экстренные меры для экономии газа, оставив без света ряд промышленных и жилых объектов. Это может произойти в январе 2023 года и продлиться несколько дней.

Кроме того, отмечается, что даже при базовом сценарии средний годовой счет на электричество в январе может превысить 4200 фунтов стерлингов ($5086) против нынешних 2000 фунтов. Также не исключено, что при аномально холодной зиме Великобритании придется импортировать больше трубопроводного газа из континентальной Европы, и страна может столкнуться с нехваткой внутренних хранилищ газа.

Ранее бывший премьер Великобритании Гордон Браун призвал Бориса Джонсона и кандидатов на пост премьера согласовать чрезвычайный бюджет, призванный стать защитой от «зимы нищеты», с которой совсем скоро придется столкнутся британским семьям. The Guardian отмечает, что более четырех млн домохозяйств (11,6 млн человек) тратят на энергию четверть своего чистого дохода.