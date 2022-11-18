Bloomberg: Анкара закроет проливы Босфор и Дарданеллы для российской нефти

Фото: Craig Lovell/Global Look Press

Власти Турции предупредили крупнейших грузоотправителей нефти, что их судам нужно будет предъявлять страховку при проходе через проливы страны, сообщает Bloomberg. По информации агентства, со вступлением в силу новых санкций ЕС в отношение России, данная мера может существенно сократить поток транспортировок российского сырья. Это произойдет из-за того, что правительство Турции закроет проливы Босфор и Дарданеллы для нефтяных танкеров, которые не имеют страхового покрытия.

Как уточнили в агентстве, правило по предъявлению страховки вступит в силу 1 декабря, за несколько дней до того, как Евросоюз и Великобритания введут дополнительные санкции на торговлю нефтью с Россией. Из-за этого, как уточняют журналисты агентства, танкерам, перевозящим нефть, будет намного сложнее получить страховку.

В статье Bloomberg уточняется, что меры Турции направлены на защиту собственных вод. Однако новая мера может обернуться проблемой для отправки российской нефти в Турцию и страны ЕС. Источник агентства из турецкого учреждения, регулирующего морские перевозки, сообщил, что мотивом введения новых правил было соблюдение Анкарой антироссийских санкций ЕС.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, что потолок цен на нефть представляет собой юридически оформленные исключения из шестого пакета санкций ЕС против России. По его словам, речь идет о механизме, призванном снизить доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов за пределами государств G7 и Евросоюза.