Blomberg: ряд стран ЕС обеспокоены давлением Союза на Литву

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Некоторые страны Европы обеспокоены давлением Евросоюза на Литву по вопросу смягчения мер по транзиту товаров в Калининград, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что ответные меры Москвы на запрет перевозки товаров из Литвы в Калининградскую область будут в практической области, а не дипломатической.

Некоторые европейские страны выражают обеспокоенность, что ЕС пытается оказать давление на Литву, чтобы она смягчила санкции Блока и позволила транзит для ряда запрещенных товаров через свою территорию в Калининград, — пишет агентство.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что со следующего дня прекращается транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление было получено им от Литовских железных дорог. По словам президента страны Гитанаса Науседы, запрет на ввоз товаров не входит в зону ответственности Литвы, эта проблема касается Евросоюза и России.