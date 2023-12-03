Блогера из Китая осудили в Одессе за съемку работы ПВО Китайского блогера Ван Цзысянь осудили в Одессе за съемку работы ПВО

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В Одессе блогера из Китая Ван Цзысянь приговорили к пяти годам лишения свободы за съемку работы противовоздушной обороны ВСУ, пишет Telegram-канал «Страна.ua». Мужчину освободили от тюремного заключения, назначив испытательный срок в один год.

Судебное заседание прошло в Приморском районном суде Одессы. Блогер несколько раз снимал работу ПВО из окна своей квартиры, после чего размещал видео на YouTube. При этом Цзысянь указал подробности о месте, времени видеосъемки, описывал звуки, поражение цели и последствия.

С помощью роликов можно было определить местоположение огневых групп Вооруженных сил Украины, а также число и вид применяемой боевой техники. Задержанный признал вину и перечислил на нужды украинской армии 150 тысяч гривен (370 тысяч рублей).

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что съемка работы российской ПВО может стать преступлением, если подобные кадры помешают работе систем. Политик подчеркнул, что этим должны заниматься компетентные органы. Формально сейчас в российском законодательстве нет запретов на такую съемку.