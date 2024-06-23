Близнецам «самой старой мамы Польши» грозит детский дом SE: близнецы родившей в 60 лет актрисы Сенкевич могут попасть в детский дом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Девятилетние близнецы польской актрисы Барбары Сенкевич, родившей их в 60 лет, могут попасть в детский дом, пишет SE со ссылкой на источники. В данный момент дети находятся в приемной семье, но суд может отправить их в учреждение для сирот.

Сенкевич оставила завещание, в котором назначила подругу опекуном близнецов. Однако суд может не предоставить приятельнице актрисы такое право. Заседание, на котором решится судьба детей, уже назначено. Юристы считают, что завещание Сенкевич не сыграет никакой роли.

Барбара Сенкевич умерла 7 июня около трех часов ночи. Она известна как «самая старая мама Польши». Как пишет портал Goneic, незадолго до смерти актриса лечилась от желтухи. Она скончалась в своей квартире в Варшаве. На место смерти приезжали машины полиции и две бригады скорой помощи.

Ранее стало известно, что турецкая актриса Фатма Каранфиль, известная зрителям по роли в сериале «Великолепный век», ушла из жизни в возрасте 72 лет. Артистка скончалась от онкологического заболевания. Каранфиль участвовала во многих успешных проектах и была удостоена многочисленных наград. Она начала сниматься в фильмах и сериалах в 1960-х годах. Артистка появлялась в таких проектах, как «Забудь мое имя», «Жар обжигающей кожи» и «Запретная любовь».