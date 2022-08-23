«Близится конец»: дана оценка работе ВС РФ по окружению ВСУ под Донецком Военный аналитик заявил, что близится конец Донбасской группировки ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Боевая работа расчетов самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» Центрального военного округа (ЦВО) в ходе спецоперации на Украине

Близится конец Донбасской группировки вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил NEWS.ru военный аналитик Анатолий Матвийчук. По его словам, ВС России медленно, но уверенно продвигаются вперед, вгрызаются в оборону противника и находятся на завершающем этапе операции по выходу на административные границы Донецкой Народной Республики.

На данный момент мы медленно, но уверенно продвигаемся вперед и вгрызаемся в оборону противника. Сейчас мы находимся на завершающем этапе операции по выходу на административные границы Донецкой народной республики, в связи с этим, близится и конец Донбасской группировки ВСУ. Также завершаются и мероприятия по окружению Донецкого оборонительного рубежа, киевского режима, — заявил Матвийчук.

Он добавил, что если говорить о выходе на административные границы Николаевской области, то на данный момент, это просто частный успех. В дальнейшем он может быть развит в полноценное наступление на Харьковском, Николаевском и Запорожском направлениях.

Ранее в первом корпусе Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) рассказали, что одно из подразделений ВСУ сдалось в плен после переписки в Telegram. Представители НМ ДНР отметили, что инцидент произошёл в населённом пункте Зайцево. По их словам, украинские военные были неподготовлены и плохо вооружены, поэтому воспользовались предложением НМ ДНР добровольно сложить оружие,