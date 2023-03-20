«Ближе к фантастике»: Киев о новой версии подрыва «Северных потоков» Секретарь Совбеза Украины отверг версию об участии киевского олигарха в подрыве СП

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Секретарь Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексей Данилов отверг причастность киевского олигарха к подрыву «Северных потоков», передает РИА Новости. По его словам, представленная версия «ближе к фантастике», чем к действительности.

Я думаю, что это не отвечает действительности, наши олигархи не имеют к этому никакого отношения, и это была бы упрощенная ситуация, когда олигарх решил подорвать потоки, это ближе к фантастике, — сказал Данилов.

Ранее британское издание Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что спецслужбы Запада, занимающиеся расследованием теракта на «Северных потоках», изучают возможную связь инцидента с известным украинским бизнесменом.

Газета New York Times в свою очередь ранее сообщала о причастности проукраинской группировки к инциденту на «Северных потоках», чьи планы необязательно были известны в Киеве. Немецкая газета Zeit также писала, что следы ведут на Украину.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что следователи обнаружили волосы и одежду при обысках на судне, которое могло быть задействовано в операции по подрыву газопроводов «Северный поток». Новые улики передали на экспертизу ДНК.