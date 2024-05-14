Блинкен внезапно прибыл в Киев AP: Блинкен прибыл в Киев с необъявленной дипломатической миссией

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщает Associated Press. Отмечается, что у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Госдепа намерен заверить Киев в поддержке со стороны Вашингтона.

Блинкен пошлет сильный сигнал уверенности украинским лидерам и деятелям гражданского общества, с которыми он встретится во время своего двухдневного визита, — сказал анонимный американский чиновник.

Отмечается, что тот встретится в Киеве с Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. С ними он обсудит обстановку на фронте, влияние новой помощи США на СВО, а также долгосрочные обязательства в области безопасности между странами.

13 мая Politico писало, что Энтони Блинкен в ближайшую неделю посетит Украину. Конкретные даты оно назвать затруднилось. Маршрут движения американского дипломата также остался неизвестен. Однако один из источников издания заявил, что украинские службы безопасности 14–15 мая перекроют на несколько часов дороги в Киеве. В опубликованном официальном графике Блинкена нет никаких встреч вплоть до 17 мая.

Ранее Зеленский заявлял, что Киеву недостаточно просто заявлений о новых мерах поддержки страны со стороны Запада. По его мнению, настоящей помощью для украинской стороны станет поставка оружия, а не анонс нового военного пакета помощи.