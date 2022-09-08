Блинкен приехал в Киев

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщает Associated Press (AP). Во время встреч с высокопоставленными чиновниками Украины американский политик рассказал о новом пакете военной помощи Украине и 18 европейским соседствующим странам со стороны офиса президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Объем помощи превысит $2 млрд.

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершил незапланированный визит в Киев в четверг, когда администрация Байдена объявила о новой крупной военной помощи на сумму более $2 млрд для Украины и других европейских стран, — пишет издание.

Пакет помощи направлен для защиты стран от «угроз их суверенитету».

Ранее сообщалось, что Пентагон передал Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением. Это «самый точный» снаряд, имеющийся у силового ведомства США. Excalibur — оружие со спутниковым наведением, которое может поражать на расстоянии двух метров от цели. Впервые такие снаряды были использованы в Ираке при ликвидации лидера «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ) Абу Джураха и его сообщников.

Накануне заместитель министра обороны Штатов Билл Лаплант сообщил, что Киеву передали противокорабельные ракеты Harpoon («Гарпун»), смонтированные США на автомобильной платформе. Военный назвал созданное оружие «невероятной инновацией».