Блинкен ответил за Зеленского, когда на Украине пройдут выборы Блинкен: выборы президента на Украине состоятся, когда позволят условия

Фото: Chuck Kennedy/Us State/Global Look Press

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

Выборы президента на Украине состоятся тогда, когда граждане согласятся, что условия позволяют их провести, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в Киевском политехническом институте. По его словам, Вашингтон и Киев ведут совместную работу по укреплению выборной инфраструктуры. Трансляцию выступления американского дипломата вел Госдепартамент США.

Все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют, — сказал Блинкен.

Также Блинкен в ходе выступления в Киевском политехническом институте отметил, что США считают необходимым перевести поддержку Украины на устойчивый уровень. По его словам, у Вашингтона есть план, который позволит Киеву перестать «полагаться на других в обеспечении своей безопасности».

Бывший премьер Украины Николай Азаров ранее заявил, что Зеленский после 20 мая станет самозванцем. Он объяснил, что, согласно Конституции Украины, срок полномочий главы государства распространяется строго на пять лет. Их продление в случае введения военного положения относится исключительно к Верховной раде, подчеркнул он.

В феврале стало известно, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд по вопросу о легитимности продления его президентского срока. При этом отмечалось, что у администрации украинского лидера нет уверенности в получении быстрого и нужного для президента решения.