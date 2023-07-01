Блэр: роль Китая в мирных переговорах по Украине будет важной

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Тони Блэр

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что роль Китая в мирных переговорах по Украине в конечном итоге будет важной. Пекин следует активнее привлекать к решению украинского конфликта, отметил он интервью газете Nikkei.

Мирный план, предложенный Китаем, явно неприемлем для Украины. Однако, когда можно будет найти разумное решение путем переговоров, роль Китая будет важна, — подчеркнул Блэр.

Он считает, что Запад, привлекая Китай к урегулированию ситуации вокруг Украины, должен убедить Пекин в том, что «он достаточно силен, чтобы справиться с чем угодно».

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе 30 июня сделали итоговое заявление, в котором призвали Китай оказать давление на Россию с целью «немедленного вывода войск с Украины без предварительных условий». Как следует из документа, Китай, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, несет особую ответственность за поддержание миропорядка.

Ранее сообщалось, что китайские военные в рамках тестирования нового оружия приступили к отработке сценария «тотальной войны», который они обозначили литерой Z. Причиной стал высокий риск развития конфликта между КНР и США, коего не наблюдалось несколько десятилетий.