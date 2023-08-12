Берлин должен возобновить поставки российского газа, который был «благословением» для немецкой экономики, заявил лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон. По его словам, которые приводит издание Zeit, речь идет о защите экономических интересов ФРГ, потому сотрудничество с Россией должно возобновиться, несмотря на украинский кризис.
Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания, — подчеркнул депутат.
На этом фоне Барон также раскритиковал сторонников перехода на возобновляемую энергию. Как утверждает парламентарий, это не решит проблемы страны, а лишь поставит ее в зависимое положение.
Ранее уже сообщалось, что Россия смогла нарастить экспорт энергоносителей, заработав в июле 2023 года $8,66 млрд. Это на 5,3% больше, чем год назад. В то же время Германия рискует столкнуться с дефицитом газа, пишет Handelsblatt. Если грядущая зима будет холодной, запасы в газовых хранилищах ФРГ могут быть исчерпаны уже к концу января 2024 года. Это может произойти, несмотря на то, что запасы растут и резервуары заполнены почти полностью.
Для Германии ситуация усугубляется тем, что после отказа от российского газа страна испытывает экономический спад. Хуже всего приходится химической промышленности, которая считается драйвером экономики ФРГ.