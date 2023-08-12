В Германии потребовали вернуть «благословение» Путина Депутат Бундестага призвал возобновить поставки российского газа в Германию

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Берлин должен возобновить поставки российского газа, который был «благословением» для немецкой экономики, заявил лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон. По его словам, которые приводит издание Zeit, речь идет о защите экономических интересов ФРГ, потому сотрудничество с Россией должно возобновиться, несмотря на украинский кризис.

Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания, — подчеркнул депутат.

На этом фоне Барон также раскритиковал сторонников перехода на возобновляемую энергию. Как утверждает парламентарий, это не решит проблемы страны, а лишь поставит ее в зависимое положение.

Ранее уже сообщалось, что Россия смогла нарастить экспорт энергоносителей, заработав в июле 2023 года $8,66 млрд. Это на 5,3% больше, чем год назад. В то же время Германия рискует столкнуться с дефицитом газа, пишет Handelsblatt. Если грядущая зима будет холодной, запасы в газовых хранилищах ФРГ могут быть исчерпаны уже к концу января 2024 года. Это может произойти, несмотря на то, что запасы растут и резервуары заполнены почти полностью.

Для Германии ситуация усугубляется тем, что после отказа от российского газа страна испытывает экономический спад. Хуже всего приходится химической промышленности, которая считается драйвером экономики ФРГ.