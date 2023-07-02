«Бла-бла-бла»: Кулеба ответил на заявление Орбана о суверенитете Украины Кулеба ответил словами «бла-бла-бла» на заявление Орбана о суверенитете Украины

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Киев потерял свой суверенитет в ходе СВО, не следует воспринимать всерьез, заявил в беседе с Politico министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он прокомментировал высказывание венгерского лидера словами «бла-бла-бла».

Все это просто бла-бла-бла, — сказал Кулеба.

Также он заявил, что единственным способом для Украины дать отпор российским войскам является вступление страны в НАТО. Он отметил, что в 2008 году бывшая тогда канцлером Германии Ангела Меркель отказала Украине и Грузии в членстве в Альянсе. После этого российские войска вошли в Грузию, отметил глава МИД Украины.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не даст Украине больше денег и не будет делать взносы для финансирования растущих расходов на обслуживание долга ЕС, пока не станет понятно, на что ушли предыдущие €70 млрд. Политик назвал смехотворным то, что Еврокомиссия требует увеличить взносы, при том, что Венгрия до сих пор не имеет доступа к средствам фонда восстановления, которые были заблокированы ЕК.

Позднее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил США и другие страны Запада в провале контрнаступления ВСУ. По его словам, руководители западных держав не смогли вовремя передать необходимое оружие, из-за чего бойцы ВСУ потерпели крах. Он предположил, что Киев изначально собирались «загнать» в мирные переговоры с Москвой. Арестович назвал придурками глав стран НАТО и Европы из-за того, что те не смогли убедить Орбана дать согласие на выделение помощи ВСУ в размере €50 млрд.