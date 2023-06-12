«Бизнесмен, поднявшийся в политику»: политолог Лукьянов о Берлускони Политолог Лукьянов: Берлускони верил, что все проблемные вопросы можно решить «по понятиям»

Фото: Fabrizio Corradetti/Global Look Press

Сильвио Берлускони во время заседания в Палаццо Мадама в Риме, 2022 год

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони был очень специфическим и ярким политиком, который верил в то, что можно решить все проблемные вопросы «по понятиям», таким мнением поделился с NEWS.ru политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он подчеркнул, что Берлускони долго определял дух итальянской политики, его, как и других итальянских чиновников, обвиняли в коррумпированности и мафиозности, но он был иного типа — не политик, спустившийся в бизнес, а бизнесмен, поднявшийся в политику.

Он очень хотел отношения с другими странами, в том числе с Россией, поставить на меркантильный, разумный и взаимовыгодный интерес и фундамент. В 2000-е годы, когда помимо Берлускони были другие политики, не столько деловитые, но из того же направления, такие как [экс-канцлер ФРГ Герхард] Шредер и [бывший президент Франции Жак] Ширак, казалось, что это возможно, но сейчас понятно, что это было недостижимо, хотя Берлускони искренне в это верил, — сказал Лукьянов.

Политолог отметил, что Берлускони был специфической личностью. По его словам, парадоксом является то, что дорогу в политику ему открыла операция «Чистые руки» в начале 1990-х годов, когда в Италии сумели разрушить существовавшую все послевоенные годы политическую систему, которая была насквозь коррумпированная и мафиозная.

Сильвио Берлускони умер 12 июня в больнице на 87-м году жизни. В апреле итальянские СМИ писали, что врачи диагностировали у Берлускони лейкемию. В клинике политику проводили химиотерапию. Всего он провел в больнице 45 дней, его выписали 19 мая.

Однако 9 июня политик снова попал больницу, его госпитализировали в миланский госпиталь Сан-Раффаэле спустя три недели после выписки.