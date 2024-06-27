Бизнесмен подал иск против Ватикана Бизнесмен Минчоне подал иск против Ватикана из-за сделки с недвижимостью

Против Ватикана подан гражданский иск в Лондоне, сообщила газета The Guardian. Истцом выступил финансист Раффаэле Минчоне, осужденный трибуналом Святого Престола за сделку с дорогостоящей недвижимостью в Великобритании.

Ватикан впервые предстал перед английским судом по обвинению в том, что выдвинул британскому бизнесмену «бессвязные и запутанные», по утверждению его защиты, обвинения в отношении сделки с недвижимостью в Лондоне. Минчоне был осужден трибуналом Ватикана в 2023 году за продажу Ватикану бывшего хранилища универмага Harrods в Челси на западе Лондона. Святой Престол обвинил финансиста в завышении стоимости недвижимости.

Минчоне был приговорен к ​​пяти с половиной годам тюремного заключения по обвинениям, которые, по утверждениям его защиты, «похожи на основанные на положениях канонического права». В Ватикане заявили, что он был признан виновным в отмывании денег, растрате и взяточничестве. Минчоне просит английский суд подтвердить, что в отношении сделки он действовал добросовестно.

Ранее Папа римский Франциск подписал документ, согласно которому меняются правила признания новых явлений духовного толка сверхъестественными. Согласно опубликованному Дикастерией доктрины веры документу, теперь определять сверхъестественность явлений, а также «утверждать с моральной уверенностью, что они имеют божественное происхождение», не могут ни региональные епископы, ни ватиканские учреждения.