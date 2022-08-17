Biznes Alert: европейцам пришлось оплатить рекордно высокие счета за газ Biznes Alert: средний счет за газ в Европе составил €229,8 за киловатт-час

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то что август является месяцем самого низкого энергопотребления в Европе, гражданам ЕС приходится оплачивать рекордно высокие счета — около €229,8 за киловатт-час, пишет Live 24 со ссылкой на статью Biznes Alert. Из-за экстремальной жары приходится потреблять больше энергии, чтобы обеспечить работу систем охлаждения, при этом газовые электростанции не справляются из-за отсутствия ресурса, сообщили в издании.

Поставки из России через «Северный поток — 1» по-прежнему остаются на уровне 20% от максимальной пропускной способности. Поставки по «Турецкому потоку» в сторону Европы (в Грецию, Сербию, Венгрию) формируются на уровне 87% пропускной способности трубопровода — около 41 миллионов кубометров в сутки, — говорится в статье.

Журналисты польского издания также отметили, что расходы стран Европы на электроэнергию ведут к повышению цен на товары. На данный момент Германии удалось заполнить газовые хранилища на 76% из планируемых 95% к 1 ноября, однако даже заполненность хранилищ на 100% не дает гарантии, что стране не придется нормировать потребление в условиях ограниченных поставок из России.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов превысили отметку в $2600 за тысячу кубометров впервые с начала марта, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Менее чем за сутки они выросли на 13,3% по сравнению с расчетной ценой накануне.