Биржевые цены на газ в Европе снизились на 4%

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Биржевые цены на газ в ЕС по результатам торгов сократились на 4%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Таким образом, ценовые показатели голубого топлива остановились на отметке чуть выше $750 за тысячу кубометров, передает РИА Новости. По данным аналитиков, цены на энергоресурсы сокращаются на фоне теплой погоды в Европе.

Февральские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открыли торги на отметке $750,5 за тысячу кубометров, продемонстрировав спад на 5%. Ценовой минимум составил $734,1, а максимум — $846,6. Последние фьючерсы, как показали торги, остановились на отметке $757,7.

Ранее глава крупнейшей норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедал сообщил, что в 2023 году на территории Европы сохранится дефицит газа. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что цены на рынке, вероятнее всего, будут сильно колебаться. Опедал признал, что сейчас в Европе тепло, что влияет на стоимость топлива, однако за год хранилища придется заполнять меньшим количеством газа из России.

Также стало известно, что «Газпром» во второй раз за три дня сократил прокачку газа через Украину. За 6 января в Европу через ГИС «Суджа» российская компания планирует осуществить прокачку 35,5 млн кубометров голубого топлива, в то время как 5 января по газопроводу прошло 37,6 млн кубов. Таким образом, объемы транзита газа сократились на 5,6%.