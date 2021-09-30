Цена на газ в Европе вновь обновила исторический рекорд

Цена на газ в Европе на открытии торгов 1 октября вновь обновила исторический рекорд и установилась у отметки $1197 за тысячу кубометров. Это следует из данных биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса, например, на хабе TTF в Нидерландах достигла $1101,6 за тысячу кубометров, или €91,845 за МВт·ч. Общий рост цены газа с начала дня составляет на данный момент около 5%.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорд и могут ещё подняться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что европейские страны столкнутся с серьёзными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой, такое мнение выразили читатели британской газеты Daily Express. Многие отметили, что конфликт между странами Европы из-за природного топлива возник по вине России, которая намеренно «зажала Евросоюз в тиски».

Между тем эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович считает, что при подготовке к зиме цены на газ в Европе продолжат расти, так как паника на рынке продолжается. По его словам, на увеличение стоимости топлива также влияет ситуация с возобновляемыми источниками энергии.